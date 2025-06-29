Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін, - нардеп

В Україні погодили вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Романа Костенко.
За словами Костенко, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо виходу України з Оттавської конвенції - міжнародної угоди, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.
"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - заявив Костенко.
За його словами, тепер черга за парламентом - Верховна Рада має законодавчо затвердити це рішення, аби остаточно повернути Україні право на повноцінний захист своєї території.
Нараз документу на сайті Офісу президента немає.
Конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. На сьогодні до неї приєдналися понад 160 країн, серед яких більшість західних держав. Серед країн, що не приєдналися до договору, є Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.
Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим за величиною запасом протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану - країнам, які, як і Індія, не приєдналися до угоди.
Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні через посередників.
26 червня Польській Сейм підтримав законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.
На початку травня 2025-го парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни.
У середині червня парламент Фінляндії проголосував за вихід з Оттавської конвенції.
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