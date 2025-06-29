Зеленский согласовал выход Украины из конвенции о запрете противопехотных мин, - нардеп

В Украине согласовали выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Романа Костенко.
По словам Костенко, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно выхода Украины из Оттавской конвенции - международного соглашения, которое запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
"Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - заявил Костенко.
По его словам, теперь очередь за парламентом - Верховная Рада должна законодательно утвердить это решение, чтобы окончательно вернуть Украине право на полноценную защиту своей территории.
Сейчас документа на сайте Офиса президента нет.
Конвенция была принята 18 сентября 1997 года в Осло и вступила в силу в 1999 году. На сегодня к ней присоединились более 160 стран, среди которых большинство западных государств. Среди стран, которые не присоединились к договору, есть Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.
Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке, а Верховная Рада ратифицировала ее 18 мая 2005 года. На момент подписания Украина обладала пятым по величине запасом противопехотных мин в мире, уступая лишь Китаю, России, США и Пакистану - странам, которые, как и Индия, не присоединились к соглашению.
Участники конвенции обязуются никогда не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать их ни напрямую, ни через посредников.
26 июня Польский Сейм поддержал законопроект о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.
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