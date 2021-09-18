Зеленский поедет в США с делегацией: кто в нее вошел
Суббота 18 сентября 2021 22:17
Президент Украины
Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В делегацию украинского главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В частности, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблеи ООН вошли:
постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.