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Зеленский поедет в США с делегацией: кто в нее вошел

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США 20 сентября, для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. В делегацию украинского главы государства, в том числе, вошел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Зеленского.

В частности, в делегацию Зеленского для работы в Генассамблеи ООН вошли:

  • постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
  • заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
  • глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
  • заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
  • постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
  • заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
  • заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Напомним, ранее стало известно, что Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины.

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Владимир ЗеленскийООН