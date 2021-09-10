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Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины

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Пятница 10 сентября 2021 00:58
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины. Это сообщила Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Эмине Джапарову.

"Только что большинством голосов (за - 71, против - 12, воздержались - 45) Генеральная Ассамблея ООН одобрила решение о сохранении важного для Украины пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины» и включение его в проект повестки дня 76-й сессии Генассамблеи", - заявила госпожа Джапарова.

Также она поблагодарила всем странам, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования.

"Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается в поле зрения ГА ООН. Действия России, которые подрывают авторитет Генассамблеи, заслуживают только на всеобщее осуждение", - добавила Эмине Джапарова.

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