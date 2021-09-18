Зеленський поїде в США з делегацією: хто в неї увійшов
Субота 18 вересня 2021 22:17
Президент України
Володимир Зеленський відправиться в США 20 Вересня, для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, в тому числі, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Зокрема, в делегацію Зеленського для роботи в Генасамблеї ООН увійшли:
постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга;
глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич;
заступник директора - начальник відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.