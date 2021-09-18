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Зеленський поїде в США з делегацією: хто в неї увійшов

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський відправиться в США 20 Вересня, для участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН. У делегацію українського глави держави, в тому числі, увійшов міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Зеленського.

Зокрема, в делегацію Зеленського для роботи в Генасамблеї ООН увійшли:

  • постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
  • перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
  • голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
  • заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга;
  • глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров;
  • завідувач відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Христина Гайовишина;
  • постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич;
  • заступник директора - начальник відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Діна Мартіна;
  • заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

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Володимир ЗеленськийООН