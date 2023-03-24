Зеленський подякував військовим: кожна знищена позиція росіян - врятовані життя українців

Президент відзначив всіх українських бійців, які у відповідь на російський терор завдають ударів окупанту, які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по наших містах.

"Я дякую і Збройним силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки - кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору", - сказав він.

Зеленський, згадуючи сьогоднішній удар по Костянтинівці та багато інших російських ударів по наших містах, наголосив, що Україна не пробачить знущання з людей, "не пробачить цих смертей і поранень".

Нагадаємо, сьогодні військові РФ обстріляли "Пункт незламності" в Костянтинівці. В результаті атаки загинуло троє людей.

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