RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский поблагодарил военных: каждая уничтоженная позиция россиян - спасенные жизни украинцев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Каждая уничтоженная позиция террористов - это спасенные жизни граждан Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Президент отметил всех украинских бойцов, которые в ответ на российский террор наносят удары оккупантам, которые вычисляют позиции врага, из которых бьют по нашим городам.

"Я благодарю и Вооруженные силы, и разведку, и воинов Службы безопасности - каждого и каждую, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора", - сказал он.

Зеленский, вспоминая сегодняшний удар по Константиновке и многие другие российские удары по нашим городам, подчеркнул, что Украина не простит издевательства над людьми, "не простит этих смертей и ранений".

Напомним, сегодня военные РФ обстреляли "Пункт несокрушимости" в Константиновке. В результате атаки погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины