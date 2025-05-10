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Зеленський подякував Трампу за три речі: про що мова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський подякував американському колезі Дональду Трампу за підтримку України. Йдеться про військову допомогу, розвіддані та санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського на пресконференції після засідання "коаліції рішучих" в Києві.

"Я вдячний президенту Трампу, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде. Що він не зупинив обмін розвідданими - це для нас важливо під час захисту неба", - сказав глава держави.

Також Зеленський подякував президенту США за американські санкції проти Росії, які Трамп не зупинив.

"Я дуже розраховую на їх посилення", - додав президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна на різних рівнях працює з США і має "продуктивний діалог з президентом Трампом і зв'язок з командою".

"Ми дуже дякуємо за це і дуже дякуємо командам лідерів і лідерам особисто присутнім які постійно спілкуються, працюють зі Сполученими Штатами Америки. Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном", - зазначив він.

Президент України також розповів подробиці телефонної розмови з Трампом, яку він провів сьогодні разом з європейськими лідерами та після засідання "коаліції рішучих". За словами Зеленського, вони погодили подальші дії на шляхи до миру.

"Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом, ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібно, відповідальність за відмову - дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню. Ми можемо разом погодити фундамент настання миру", - пояснив Зеленський.

Перепалка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що 28 лютого між президентами США та України сталася серйозна перепалка. Тоді Володимир Зеленськй прибув до Білого дому на зустріч з Дональдом Трампом.

В Овальному кабінеті відбулася публічна зустріч, на якій були присутні команди України та США, а також журналісти. Під час спілкування між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка, яка стосувалася війни і нібито невдячності України за надану допомогу.

Після сварки Трамп не продовжував переговори, а Зеленський завчасно покинув Білий дім.

Наступна зустріч лідерів відбулася 26 квітня у Ватикані, коли вони прибули на похорон Папи Франциска. Зустріч була тет-а-тет і тривала 15 хвилин. Втім, обидва президенти добре характеризували зустріч.

Після зустрічі Зеленського і Трампа у Ватикані американська та українська урядові команди підписали угоду про надра.

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