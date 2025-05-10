Зеленський подякував Трампу за три речі: про що мова

"Я вдячний президенту Трампу, що він не зупинив і допомога сьогодні американська йде. Що він не зупинив обмін розвідданими - це для нас важливо під час захисту неба", - сказав глава держави.

Також Зеленський подякував президенту США за американські санкції проти Росії, які Трамп не зупинив.

"Я дуже розраховую на їх посилення", - додав президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна на різних рівнях працює з США і має "продуктивний діалог з президентом Трампом і зв'язок з командою".

"Ми дуже дякуємо за це і дуже дякуємо командам лідерів і лідерам особисто присутнім які постійно спілкуються, працюють зі Сполученими Штатами Америки. Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном", - зазначив він.

Президент України також розповів подробиці телефонної розмови з Трампом, яку він провів сьогодні разом з європейськими лідерами та після засідання "коаліції рішучих". За словами Зеленського, вони погодили подальші дії на шляхи до миру.



"Щойно ми всі разом говорили з президентом Трампом, ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібно, відповідальність за відмову - дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню. Ми можемо разом погодити фундамент настання миру", - пояснив Зеленський.