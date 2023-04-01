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Зеленський подякував Швейцарії за приєднання до 10-го пакету санкцій проти Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Надзвичайно важливо, коли нейтральні країни, як Швейцарія займають таку позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Президент нагадав, що цього тижня Швейцарія приєдналася до 10-го санкційного пакету Євросоюзу, та подякував владі Швейцарії, яка вирішила приєднатися до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах", - заявив Зеленський.

Він додав, що лише в єдності ми зможемо зберегти мир як основу міжнародних відносин.

Нагадаємо, днями ЄС затвердив десятий пакет санкцій проти Росії.

Втім, Польща виявилась не задоволена десятим пакетом обмежень Європейського Союзу, та навіть назвала його "занадто м'яким".

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