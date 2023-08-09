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Зеленський подякував Шольцу за постачання додаткових пускових установок Patriot

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Середа 09 серпня 2023 22:04
Зеленський подякував Шольцу за постачання додаткових пускових установок Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 9 серпня, висловив подяку канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за постачання нового озброєння для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Twitter.

"Дякую Німеччині та канцлеру Олафу Шольцу за новий пакет безпекової допомоги для України", - йдеться у заяві.

Він уточнив, що це саме те, про що вони домовлялися з паном канцлером. В цьому пакеті є додаткові пускові установки Patriot від Німеччини.

"Виконання цієї нашої українсько-німецької домовленості врятує тисячі життів українців. Працюємо далі заради посилення України та захисту від російського терору", - додав Зеленський.

Patriot в Україні

Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot. Раніше Німеччина вже передавала систему ППО Patriot для України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Система ППО вже показала успішний результат в Україні. Так, 4 травня над Києвом Patriot вперше збив російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

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