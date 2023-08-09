ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский поблагодарил Шольца за поставку дополнительных пусковых установок Patriot

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Среда 09 августа 2023 22:04
Зеленский поблагодарил Шольца за поставку дополнительных пусковых установок Patriot Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 9 августа, выразил благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу за поставки нового вооружения для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.

"Спасибо Германии и канцлеру Олафу Шольцу за новый пакет помощи по безопасности для Украины", - говорится в заявлении.

Он уточнил, что это именно то, о чем они договаривались с господином канцлером. В этом пакете есть дополнительные пусковые установки Patriot от Германии.

"Выполнение этой нашей украинско-немецкой договоренности спасет тысячи жизней украинцев. Работаем дальше ради усиления Украины и защиты от российского террора", - добавил Зеленский.

Patriot в Украине

Германия сегодня, 9 августа, отчиталась о передаче Украине еще двух пусковых установок ЗРК Patriot. Ранее Германия уже передавала систему ПВО Patriot для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для эффективной защиты от российских атак Украине необходимо 50 батарей Patriot.

Система ПВО уже показала успешный результат в Украине. Так, 4 мая над Киевом Patriot впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Война в Украине
NEWS
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины