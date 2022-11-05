Зеленський подякував партнерам за надання Україні 90 танків Т-72

Президент України Володимир Зеленський подякував США, Чехії та Нідерландам за надання Збройним силам України 90 танків Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter .

"Щиро вдячні Нідерландам, США та Чехії за надання вагомої та вкрай необхідної зараз підтримки - 90 танків Т-72. Збройні Сили України рухаються вперед і потребують цієї техніки. Цінуємо допомогу партнерів. Разом стоїмо на захисті свободи й демократії!"- написав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков також висловив свою вдячність міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен за новий пакет оборонної підтримки на 120 млн євро, частиною якого є спільний проект з США та Чехією щодо забезпечення 90 танків Т-72 для ЗСУ.

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.

Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх уточнила, що США оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 танків заплатять Нідерланди. Частина танків надійде до України до кінця грудня, решта - 2023 року.

До того ж, Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини.

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