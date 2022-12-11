Зеленський подякував Норвегії за 1 мільярд крон на відновлення інфраструктури України

Президент Володимир Зеленський подякував Норвегії за виділення 1 мільярда крон (100 мільйонів доларів) на відновлення інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.
Кошти насамперед підуть на системи електропостачання, які пошкоджені або зруйновані внаслідок ударів російських окупантів.
"Упевнений, що з такими друзями, як Норвегія, ми повернемо світло в кожну українську домівку", - зазначив президент у соцмережі.
Згодом, під час свого відеозвернення, Зеленський розповів, що загалом Україна отримує від Норвегії й оборонну, й економічну, й дуже важливу політичну підтримку, а також велику гуманітарну допомогу.
"Допомагає Норвегія й із закупівлею газу. Будемо працювати разом і над відбудовою України. Я ще раз хочу вам подякувати", - додав глава держави.
Нагадаємо, у грудні уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.