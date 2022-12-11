Зеленський подякував Норвегії за 1 мільярд крон на відновлення інфраструктури України

Кошти насамперед підуть на системи електропостачання, які пошкоджені або зруйновані внаслідок ударів російських окупантів.

"Упевнений, що з такими друзями, як Норвегія, ми повернемо світло в кожну українську домівку", - зазначив президент у соцмережі.

Згодом, під час свого відеозвернення, Зеленський розповів, що загалом Україна отримує від Норвегії й оборонну, й економічну, й дуже важливу політичну підтримку, а також велику гуманітарну допомогу.

"Допомагає Норвегія й із закупівлею газу. Будемо працювати разом і над відбудовою України. Я ще раз хочу вам подякувати", - додав глава держави.