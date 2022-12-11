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Зеленский поблагодарил Норвегию за 1 миллиард крон на восстановление инфраструктуры Украины

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение 1 миллиарда крон (100 миллионов долларов) на восстановление инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Средства прежде всего пойдут на системы электроснабжения, которые повреждены или разрушены в результате ударов российских оккупантов.

"Уверен, что с такими друзьями, как Норвегия, мы вернем свет в каждый украинский дом", - отметил президент в соцсети.

Впоследствии, во время своего видеообращения, Зеленский рассказал, что в целом Украина получает от Норвегии и оборонную, и экономическую, и очень важную политическую поддержку, а также большую гуманитарную помощь.

"Помогает Норвегия и с закупкой газа. Будем работать вместе и над восстановлением Украины. Я еще раз хочу вас поблагодарить", - добавил глава государства.

Напомним, в декабре правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда крон на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры Украины.

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Владимир ЗеленскийНорвегия