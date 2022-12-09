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Норвегія виділила 100 млн доларів на відновлення інфраструктури України

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Осло, П'ятниця 09 грудня 2022 18:34
Норвегія виділила 100 млн доларів на відновлення інфраструктури України Фото: Норвегія виділила 100 млн доларів на відновлення інфраструктури України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Норвегії підписав угоду із Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон (100 млн доларів) на відновлення зруйнованої ракетними ударами інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Норвегії.

“Існує нагальна необхідність відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні після кампанії бомбардувань РФ цивільних об'єктів. Я рада, що ми підписали угоду про надання 1 млрд норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи”, - заявила глава МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Ці кошти Норвегії спрямовуються через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку України (URTF).

"Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції", - йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

Нагадаємо, що Норвегія перерахувала 14,5 млн євро на Місію допомоги Європейського Союзу Україні. Ці гроші витратять на тренування військових ЗСУ.

Окрім того, Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги. Це сталося завдяки діяльності Євроатлантичного координаційного центру НАТО з реагування на стихійні лиха.

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