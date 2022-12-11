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Зеленський подякував Норвегії за 1 мільярд крон на відновлення інфраструктури України

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Неділя 11 грудня 2022 01:46
Зеленський подякував Норвегії за 1 мільярд крон на відновлення інфраструктури України Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Президент Володимир Зеленський подякував Норвегії за виділення 1 мільярда крон (100 мільйонів доларів) на відновлення інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

Кошти насамперед підуть на системи електропостачання, які пошкоджені або зруйновані внаслідок ударів російських окупантів.

"Упевнений, що з такими друзями, як Норвегія, ми повернемо світло в кожну українську домівку", - зазначив президент у соцмережі.

Згодом, під час свого відеозвернення, Зеленський розповів, що загалом Україна отримує від Норвегії й оборонну, й економічну, й дуже важливу політичну підтримку, а також велику гуманітарну допомогу.

"Допомагає Норвегія й із закупівлею газу. Будемо працювати разом і над відбудовою України. Я ще раз хочу вам подякувати", - додав глава держави.

Нагадаємо, у грудні уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури України.

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Володимир Зеленський Норвегия
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