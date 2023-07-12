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Зеленський подякував Макрону за ракети SCALP та обговорив гарантії безпеки для України

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Вільнюс, Середа 12 липня 2023 14:12
Зеленський подякував Макрону за ракети SCALP та обговорив гарантії безпеки для України Фото: Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський почав зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО. Вони обговорюють гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Обговорюємо гарантії безпеки, наше спільне прагнення боронити свободу. Переконаний, зустріч буде змістовною", - написав президент.

Зеленський також подякував Франції за передачу Україні ракет далекого радіусу дії SCALP та іншого озброєння, що є необхідним для захисту нашої держави. Зокрема, йдеться про додаткове інженерне обладнання для розмінування.

Окрім того, український лідер поінформував Макрона про ситуацію на полі бою зараз.

Ракети SCALP

Вчора Макрон повідомив, що Франція приєднається до Британії у постачанні Україні ракет великої дальності. Це дозволить українським силам вражати російські війська та цілі глибоко за лінією фронту.

Загалом Франція передасть Україні 50 ракет SCALP. При цьому перші ракети вже доставлені в Україну.

Зазначимо, що ракета Storm Shadow чи SCALP - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, яка призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО. Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Більше про ракети SCALP читайте у матеріалі РБК-Україна.

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