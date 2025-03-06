Зеленський подякував Макрону за "чітке бачення": Мир не може означати капітуляцію України

Глава держави відреагував на висловлювання французького колеги Еммануеля Макрона, які той зробив 5 березня під час звернення до нації. У своїй промові лідер Франції, серед іншого, торкнувся теми російсько-української війни та відкинув "крихке перемир'я" для України.

"Вдячний Еммануелю Макрону за його чітке бачення та наші спільні зусилля для досягнення миру. Мир має бути справжнім, а не просто словом: він не може означати капітуляцію чи розпад України", - написав Зеленський.

Український президент також наголосив, що такий мир має бути "справедливим, надійним і тривалим".

На переконання Зеленського, цього можна досягти "лише за умови міцних і довгострокових гарантій безпеки для України, Європи і всього світу".

Також президент України висловив вдячність усім державам-партенрам за підтримку. Та додав, що скоро розпочнеться спільна робота над кроками до миру.

"Ми глибоко цінуємо лідерство й зусилля кожного, хто підтримує Україну та зміцнює обороноздатність Європи. З нетерпінням чекаємо на спільну роботу над кроками до миру найближчими днями", - йдеться в публікації Зеленського.

Що сказав Макрон щодо миру/перемир'я в Україні

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емануель Макрон виступив проти "занадто крихкого" перемир'я в Україні. Він наголосив, що "шлях до миру не може проходити через відмову від підтримки України".

Французький лідер переконаний, що якщо країна "може вторгнутися до свого сусіда в Європі й залишитися безкарною, ніхто не може бути впевненим у безпеці".

Також він заявив, що РФ загрожує не лише українцям, але й усій Європі, що російський диктатор Володимир Путін "порушує наші кордони, щоб усувати опонентів і маніпулювати виборами".

Додамо, Макрон також розповів, що Франція запланувала зустріч начальників штабів країн, які готові відправити свій контингент в Україну. Вона відбудеться наступного тижня.

Мирний план для України

4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Європа найближчим часом підготують план для сталого миру.

Раніше Зеленський окреслив перші можливі кроки до врегулювання конфлікту: звільнення полонених, негайне перемир’я в небі - заборона ракет, далекобійних дронів та атак на цивільну інфраструктуру, а також припинення бойових дій на морі, якщо РФ зробить те ж саме.

Перед тим західні ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емануель Макрон посилили зусилля двох європейських держав об’єднати ідеї щодо мирного плану, який спочатку передбачав би коротке перемир’я, але згодом містив би ширші гарантії безпеки.

5 березня інформагентство Reuters повідомило, що Європейські лідери прагнуть "за кілька днів" створити мирний план для України.

Того ж дня президент Зеленський заявив, що Україна та Європа готують план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру, та що він буде готовий найближчим часом.