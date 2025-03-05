Франція збере начальників штабів країн, готових відправити контингент в Україну

Франція запланувала зустріч начальників штабів країн, які можуть допомогти Україні. Вона відбудеться наступного тижня.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

За його словами, наступного тижня він збере в Парижі "начальників штабів країн, які хочуть узяти на себе відповідальність щодо цього".

Макрон припустив, що мир в Україні, ймовірно, вимагатиме розміщення в країні європейських солдатів, які "не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, перебуватимуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання".

Європейський контингент в Україні

Нагадаємо, країни Європи зараз обговорюють можливе відправлення свого контингенту в Україну. Це можливо тільки після того, як Україна і Росія підпишуть мирну угоду.

Очікується, що такий контингент допоможе стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україні потрібно щонайменше 100 тисяч іноземних солдатів для стримування РФ. Українські військові вже намалювали для цього карту.

Але, згідно з чутками, які з'являються в західних ЗМІ, поки що країни Європи готові виділити до 30 тисяч солдатів для відправки в Україну.

При цьому Росія продовжує виступати проти такої ідеї, оскільки на її кордонах фактично розмістять війська країн НАТО.

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