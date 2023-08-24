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Зеленський подякував енергетикам, які не допустили блекауту в Україні

Четвер 24 серпня 2023 13:39
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Зеленський подякував енергетикам, які не допустили блекауту в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня незалежності подякував енергетикам, що забезпечують українців світлом в умовах обстрілів енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Минулої зими ми пережили масовані ракетні атаки, загрози блекауту. Були різні моменти. Коли міста стояли в темряві. Коли був холод. Була й незламність. І коли наші люди працювали і повертали світло, тоді й було гучне "Слава Україні", "Слава українським електрикам", - сказав Президент.

Він зауважив, що енергетики працювали цілодобово, а іноді навіть в умовах обстрілів.

"Завжди - у небезпеці. Завжди - знаючи, як світла чекають у лікарнях, на оборонних підприємствах. І як світла і тепла чекає кожна родина", - наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що зусилля енергетиків, рятувальників, поліцейських та пожежників не дозволили ворогу зламати Україну.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко нагородив працівників ДТЕК та "Укренерго" за сумлінну працю в умовах війни.

День Незалежності

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Володимир Зеленський
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