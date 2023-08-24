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Зеленский поблагодарил энергетиков, которые не допустили блэкаута в Украине

Четверг 24 августа 2023 13:39
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Зеленский поблагодарил энергетиков, которые не допустили блэкаута в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня независимости поблагодарил энергетики, которые обеспечивают украинцев светом в условиях обстрелов энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Минувшей зимой мы пережили массированные ракетные атаки, угрозы блэкаута. Были разные моменты. Когда города стояли в темноте. Когда был холод. Была и несгибаемость. И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда и было громкое "Слава Украине", "Слава украинским электрикам", - сказал Президент.

Он отметил, что энергетики работали круглые сутки, а иногда даже в условиях обстрелов.

"Всегда - в опасности. Всегда - зная, как света ждут в больницах, на оборонных предприятиях. И как света и тепла ждет каждая семья", - подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что усилия энергетиков, спасателей, полицейских и пожарных не позволили врагу сломать Украину.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко наградил работников ДТЭК и "Укрэнерго" за добросовестный труд в условиях войны.

День Независимости

Украина провозгласила независимость ровно 32 года назад. Этому историческому дню предшествовал долгий путь борьбы. О том, как Украина боролась за свою свободу, - читайте в материале РБК-Украина.

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