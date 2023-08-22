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Галущенко нагородив працівників ДТЕК та "Укренерго" за сумлінну працю в умовах війни

Вівторок 22 серпня 2023 17:28
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Галущенко нагородив працівників ДТЕК та "Укренерго" за сумлінну працю в умовах війни Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Майже два десятки енергетиків Укренерго, Львівобленерго та ДТЕК отримали нагороди Міністерства енергетики України за щоденну працю та відновлення української енергосистеми після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Львівської обласної державної адміністрації.

Міністр енергетики Герман Галущенко та очільник Львівської ОВА Максим Козицький подякували енергетикам за сумлінну працю в умовах повномасштабної війни, а особливо в період масованих атак на енергооб’єкти Львівщини.

"Прийміть велику подяку за ту працю, яку ви щоденно робите і за ваш внесок у відновлення енергетичної системи України. Минула зима була складною для всіх, попереду нові виклики і я дуже розраховую на вас. Ці подяки - найменше, що ми можемо для вас зробити", - сказав Галущенко.

Відзнаки міністерства отримали 17 енергетиків та працівників енергетичної галузі з НЕК "Укренерго", Львівобленерго, ОГСУ, Добротвірської ТЕС "ДТЕК Західенерго" та Галременерго "ДТЕК Західенерго".

Нагадаємо, раніше енергетики «ДТЕК Одеські електромережі» отримали державні нагороди від Міністерства енергетики за "особистий внесок кожного у забезпечення українців світлом під час війни".

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