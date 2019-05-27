Зеленский не подпишет принятые с нарушениями законы

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

У президента заявили о "завершении эры кулуарных договоренностей"

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

"Президент не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия. Десять раз ставить на одно и то же голосование, "кнопкодавство" - такого больше не будет", - заявил Стефанчук.

Кроме того, у президента назвали условия поддержки законопроектов главой государства.

"Президент настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом. Единственное, он очень просил: эра кулуарных договоренностей завершена. Он готов поддержать любую инициативу парламента в таких условиях. Первое, она отвечает интересам народа Украины и правам каждого человека. Во-вторых, она не противоречит конституции Украины и соответствует принципам верховенства права и соответствует качеству нормативно-правового регулирования. Ведь мы видим, что независимо от того, что пишет управление о некачественности законопроекта, Верховная рада все равно протягивает его", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее Зеленский призвал народных депутатов в следующие два месяца не использовать трибуну Верховной рады для личного пиара, а также не превращать парламент в площадку для избирательных кампаний.

Как писало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия "Слуга народа" создаст свой сайт, на котором потенциальные кандидаты в народные депутаты смогут подать заявление.

Добавим, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.