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Партия Зеленского наберет кандидатов в депутаты по интернету

Новости » Выборы 2019    27.05.2019 - 12:00
Партия Зеленского наберет кандидатов в депутаты по интернету
Фото: Михаил Федоро (facebook com fedorov1991)

Перед выборами партия должна найти минимум 450 человек

Перед досрочными выборами в Верховную раду партия "Слуга народа" создаст свой сайт, на котором потенциальные кандидаты в народные депутаты смогут подать заявление. Об этом сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Федоров отметил, что каждый желающий сможет подать заявку, если чувствует в себе силы. Для этого необходимо будет заполнить расширенную анкету и прикрепить документы, в том числе концепции законопроектов.

Кроме того, рассказал Федоров, кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будут проверять HR-агентства. "Мы будем проверять на безопасность, на профессиональные качества. Также очень важный момент, что мы буде проверять с помощью международных HR-агентств на ценностные качества, потому что нам с этими людьми работать, и важно, чтобы они были в одной ценностной системе координат с нами", - сказал он.

Напомним, партия "Слуга народа" планирует провести съезд 8 июня. Как сообщил руководитель избирательного штаба парии "Слуга народа" Александр Корниенко, это будет первый этап съезда. Второй этап как раз будет связан с формированием окончательного списка из 225 человек и кандидатов по 199 мажоритарным округам.

Как сообщало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.

Партия "Слуга народа" проведет съезд перед выборами Партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков
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