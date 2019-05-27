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Зеленський не підпише прийняті з порушеннями закони

Новини » Політика    27.05.2019 - 12:44
Зеленський не підпише прийняті з порушеннями закони
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У президента заявили про "завершення ери кулуарних домовленостей"

Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме закони, які були прийняті Верховною радою із порушеннями. Про це заявив представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Стефанчука, "кнопкодавства" у Раді більше не буде.

"Президент не підпише жодного закону, під час якого буде порушена процедура його прийняття. Десять раз ставити на одне і те саме голосування, "кнопкодавство" - такого більше не буде", - заявив Стефанчук.

Крім того, у президента назвали умови підтримки законопроектів главою держави.

"Президент налаштований на конструктивну співпрацю з парламентом. Єдине, він дуже просив: ера кулуарних домовленостей завершена. Він готовий підтримати будь-яку ініціативу парламенту за таких умов. Перше, вона відповідає інтересам народу України і правам кожної людини. По-друге, вона не суперечить конституції України і відповідає принципам верховенства права і відповідає якості нормативно-правового регулювання. Адже, ми бачимо, що незалежно від того, що пише управління про неякісність законопроекту, Верховна рада все одно протягує його", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав народних депутатів у наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної ради для особистого піару, а також не перетворювати парламент на майданчик для виборчих кампаній.

Як писало РБК-Україна, перед достроковими виборами до Верховної ради партія "Слуга народу" створить свій сайт, на якому потенційні кандидати в народні депутати зможуть подати заяву.

Додамо, перед достроковими виборами до Верховної ради партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

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