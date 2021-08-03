Зеленский подписал законы для судебной реформы: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закони для судебной реформы. Он подписал три законопроекта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.
Президент подписал законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.
Ранее он его ветировал, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.
Также подписан законопроект №5068 об очистке Высшего совета правосудия. Создадут комиссию по этике с международными экспертами, которая будет проверять доброчестность членов ВСП.
С ним связан законопроект №5069, который устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.
Напомним, Владимир Зеленский обсудил с МВФ сотрудничество и реформы в Украине. В частности, судебную реформу.
После этого МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины.