RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський підписав закони для судової реформи: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підписав закони для судової реформи. Він підписав три законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Президент підписав законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше він його ветував, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись з пропозиціями президента.

Також підписаний законопроект №5068 про очищення Вищої ради правосуддя. Створять комісію з етики з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.

З ним пов'язаний законопроект №5069, який встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив з МВФ співпрацю і реформи в Україні. Зокрема, судову реформу.

Після цього МВФ остаточно затвердив 2,7 млрд доларів для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСудова реформа