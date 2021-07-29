Зеленский обсудил с МВФ сотрудничество и реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили сотрудничество с МВФ и реформы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины .

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Кристалину Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии.

"Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов", - отметил Зеленский.

Стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-b. Речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и тому подобное.

Также собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Зеленский отметил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

Зеленский обсудил с Георгиевой и законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после восстановления ее работы осенью этого года, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении.

Отдельно были обсуждены темпы восстановления украинской экономики - выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны пришли к согласию по активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Также отмечается, что президент пригласил Кристалину Георгиеву посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.