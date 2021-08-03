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Зеленский подписал законы для судебной реформы: что известно

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Киев, Вторник 03 августа 2021 12:24
Зеленский подписал законы для судебной реформы: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закони для судебной реформы. Он подписал три законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Президент подписал законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Ранее он его ветировал, но 13 июля депутаты повторно проголосовали за него, согласившись с предложениями президента.

Также подписан законопроект №5068 об очистке Высшего совета правосудия. Создадут комиссию по этике с международными экспертами, которая будет проверять доброчестность членов ВСП.

С ним связан законопроект №5069, который устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил с МВФ сотрудничество и реформы в Украине. В частности, судебную реформу.

После этого МВФ окончательно утвердил 2,7 млрд долларов для Украины.

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