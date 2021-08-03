Зеленський підписав закони для судової реформи: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав закони для судової реформи. Він підписав три законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Ради .

Президент підписав законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше він його ветував, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись з пропозиціями президента.

Також підписаний законопроект №5068 про очищення Вищої ради правосуддя. Створять комісію з етики з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.

З ним пов'язаний законопроект №5069, який встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.