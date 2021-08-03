ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський підписав закони для судової реформи: що відомо

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 серпня 2021 12:24
Зеленський підписав закони для судової реформи: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський підписав закони для судової реформи. Він підписав три законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Президент підписав законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Раніше він його ветував, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись з пропозиціями президента.

Також підписаний законопроект №5068 про очищення Вищої ради правосуддя. Створять комісію з етики з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.

З ним пов'язаний законопроект №5069, який встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив з МВФ співпрацю і реформи в Україні. Зокрема, судову реформу.

Після цього МВФ остаточно затвердив 2,7 млрд доларів для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Судова реформа
NEWS
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС