Зеленський підписав закони для судової реформи: що відомо
Президент України Володимир Зеленський підписав закони для судової реформи. Він підписав три законопроекти.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.
Президент підписав законопроект №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Раніше він його ветував, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись з пропозиціями президента.
Також підписаний законопроект №5068 про очищення Вищої ради правосуддя. Створять комісію з етики з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.
З ним пов'язаний законопроект №5069, який встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.
Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив з МВФ співпрацю і реформи в Україні. Зокрема, судову реформу.
Після цього МВФ остаточно затвердив 2,7 млрд доларів для України.