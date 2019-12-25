Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ

В среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

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