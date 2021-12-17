В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военных капелланах. Его приняла Верховная рада 30 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", - прокомментировал Зеленский документ.
Отметим, что документ предоставляет военным капелланам:
Напомним, Рада приняла законопроект во втором чтении 30 ноября.
В первом чтении Рада поддержала законопроект о военных капелланах в мае этого года.