У п'ятницю, 17 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові капелани. Його прийняла Верховна рада 30 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
"Це був великий запит від релігійної спільноти і наших військових", - прокоментував Зеленський документ.
Зазначимо, що документ надає військовим капеланам:
Нагадавши, Рада прийняла законопроект у другому читанні 30 Листопада.
У першому читанні Рада підтримала законопроект про військові капелани у травні цього року.