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Зеленский подписал закон о военных капелланах

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Пятница 17 декабря 2021 20:54
Зеленский подписал закон о военных капелланах Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военных капелланах. Его приняла Верховная рада 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", - прокомментировал Зеленский документ.

Отметим, что документ предоставляет военным капелланам:

  • социальную защиту наравне с военнослужащими;
  • определяет их обязанности и задачи в войсках;
  • принципы, согласно которым они должны действовать;
  • запрещает выдачу оружия и боеприпасов, а также привлекать их к несению воинской службы, несовместимой их статусом;
  • определяет квоты конфессионального представительства в военных подразделениях;
  • утверждает создание советов военного капелланства в качестве совещательных органов при Минобороны и МВД Украины.

Напомним, Рада приняла законопроект во втором чтении 30 ноября.

В первом чтении Рада поддержала законопроект о военных капелланах в мае этого года.

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