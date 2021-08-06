Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную добычу ископаемых

"Предусмотренная ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения была малоэффективной. Поэтому закон, который подписал президент, определяет такую деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее", - отметили в ОП.

Закон "О внесении изменений в некоторые подзаконодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" Верховная рада приняла во втором чтении 15 июля.

Штраф за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения зависит от общей суммы:

если добыто полезных ископаемых на сумму свыше 510 гривен - нарушителям грозит штраф от 8,5 тысячи до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет;

более чем на 1,7 тысячи гривен - от 51 тысячи до 85 тысяч гривен штрафа или ограничением/лишением свободы до 5 лет.

В случае, если незаконная добыча осуществлялась на объектах природно-заповедного фонда, то нарушителям грозит лишение свободы от 3 до 6 лет. Такое же наказание понесут совершившие преступление по предварительному сговору группой лиц, или ранее судимые за аналогичное действие, или должностное лицо с использованием служебного положения.

Кроме того, будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершила организованная группа, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.