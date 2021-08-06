Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток копалин

"Передбачена раніше відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення була малоефективною. Тому закон, який підписав президент, визначає таку діяльність як кримінальний злочин і посилює відповідальність за неї", - зазначили в ОП.

Закон" Про внесення змін до деяких підзаконних актів України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин " Верховна рада прийняла в другому читанні 15 Липня.

Штраф за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення залежить від загальної суми:

якщо видобуто корисних копалин на суму понад 510 гривень-порушникам загрожує штраф від 8,5 тисячі до 13,6 тисячі гривень або обмеження / позбавлення волі до 3 років;

більш ніж на 1,7 тисячі гривень - від 51 тисячі до 85 тисяч гривень штрафу або обмеженням/позбавленням волі до 5 років.

У разі, якщо незаконний видобуток здійснювався на об'єктах природно-заповідного фонду, то порушникам загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Таке ж покарання понесуть вчинили злочин за попередньою змовою групою осіб, або раніше судимі за аналогічну дію, або посадова особа з використанням службового становища.

Крім того, позбавлятимуть волі на строк від 5 до 8 років за незаконний видобуток корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинила організована група, шляхом підпалу, вибуху, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

Закон набирає чинність з дня, наступного за днем його публікації.