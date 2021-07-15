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В Украине усилят ответственность за незаконную добычу ископаемых: размеры штрафов

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Украина, Четверг 15 июля 2021 18:36
В Украине усилят ответственность за незаконную добычу ископаемых: размеры штрафов Фото: Рада ввела штрафы за незаконную добычу ископаемых (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине ужесточили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3576.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

Размеры штрафов

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения общей стоимостью более 510 гривен грозит штраф от 8,5 до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет.

Незаконную добычу полезных ископаемых местного значения более чем на 1,7 тысячи гривен или общегосударственного будут наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен штрафа или ограничением/лишением свободы до 5 лет.

Нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного или общегосударственного значения, если такие действия совершены на объектах природно-заповедного фонда. Или совершенные по предварительному сговору группой лиц, или ранее судимым за такое преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения.

Кроме того, будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершила организованная группа, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия.

Напомним, в начале ноября 2020 года Рада приняла этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина, в Винницкой области бывший директор госпредприятия устроил схему по незаконной добыче извести. Махинация нанесла ущерб государству на 150 млн гривен.

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