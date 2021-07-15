В Украине усилят ответственность за незаконную добычу ископаемых: размеры штрафов

Документ вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

Размеры штрафов

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения общей стоимостью более 510 гривен грозит штраф от 8,5 до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет.

Незаконную добычу полезных ископаемых местного значения более чем на 1,7 тысячи гривен или общегосударственного будут наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен штрафа или ограничением/лишением свободы до 5 лет.

Нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного или общегосударственного значения, если такие действия совершены на объектах природно-заповедного фонда. Или совершенные по предварительному сговору группой лиц, или ранее судимым за такое преступление, или должностным лицом с использованием служебного положения.

Кроме того, будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершила организованная группа, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия.