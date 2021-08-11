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Зеленский подписал закон о спецрежиме налогообложения для резидентов "Дія City"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране специального налогового и правового режима для IT-индустрии - "Дія City". Верховная рада приняла документ во втором чтении 15 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов", - отметили в ОП.

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования за исключением пункта 9 части 4 статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима "Дія City"). Этот пункт начнет действовать через полгода после вступления в силу закона.

Закон устанавливает для резидентов "Дія City" снижение налогов, правовую защиту и новые инструменты инвестирования. Например, уплату налога на доход физических лиц не 18%, а 5%.

Кроме того, документ гарантирует свободу деятельности участников "Дія City", невмешательство государства, презумпцию правомерности деятельности резидентов.

Подробнее о том, для чего Министерство цифровой трансформации выступило с инициативой создать "Дія City", как проект будет работать, и что его запуск означает для ІТ-сектора - читайте в статье РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийITДия Сити