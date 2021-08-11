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Зеленський підписав закон про спецрежим оподаткування для резидентів "Дія City"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в країні спеціального податкового та правового режиму для IT-індустрії - "Дія City". Верховна рада прийняла документ у другому читанні 15 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розвитку цифрової інфраструктури, залучення інвестицій та талановитих фахівців", - зазначили в ОП.

Документ набирає чинності наступного дня після опублікування, за винятком пункту 9 частини 4 статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму "Дія City"). Цей пункт почне діяти через пів року після вступу в силу закону.

Закон встановлює для резидентів "Дія City" зниження податків, правовий захист і нові інструменти інвестування. Наприклад, сплату податку на дохід фізичних осіб не 18%, а 5%.

Крім того, документ гарантує свободу діяльності учасників "Дія City", невтручання держави, презумпцію правомірності діяльності резидентів.

Детальніше про те, для чого Міністерство цифрової трансформації виступило з ініціативою створити "Дія City", як проєкт працюватиме, і що його запуск означає для ІТ-сектору - читайте в статті РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийITДія Сіті