Зеленский подписал закон о расчете тарифа для домашних солнечных электростанций

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 августа, подписал законопроект №10357, которым предусматривается порядок расчета "зеленого тарифа" для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности. Об этом свидетельствует информация на странице закона на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Так, данный документ должен устранить несогласованности в законе об альтернативных источниках энергии и предоставляет возможность строить солнечные электростанции (СЭС) как на земле, так и на крышах и фасадных конструкциях.

Документ определяет порядок расчета "зеленого" тарифа для всех домашних солнечных электростанций независимо от размещения и установленной мощности.

Подчеркнем, в законе об аукционах по распределению квот поддержки производителей "зеленой" электроэнергии №8449-д, который ранее одобрил парламент, прописан порядок расчета "зеленого" тарифа для СЭС до 50кВт при условии их расположения на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений. Из-за принятия этого закона владельцы наземных домашних СЭС лишились права подключить свои электростанции по "зеленому" тарифу.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля нардепы приняли законопроект №8449-д. Документом определяется, что с 1 января 2020 года получение поддержки для субъектов хозяйствования, которые реализуют в сфере возобновляемых источников энергетики проекты определенной величины, возможно исключительно при участии таких субъектов в аукционе по распределению квоты поддержки и их победы.

Добавим, в правительстве подсчитали, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.