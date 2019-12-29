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Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег

Новости » Политика     29.12.2019 - 15:50
Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон направлен на имплементацию соответствующей директивы ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

Закон направлен на имплементацию соответствующей директивы Европейского союза, а также на внедрение рекомендаций комитета Совета Европы, предоставленных по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который утвержден на 55-м пленарном заседании MONEYVAL.

Кроме того, законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, в частности, в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Кодекс об административных правонарушениях и ряд законов.

Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".За документ проголосовали 246 народных депутатов.

1 ноября Рада приняла за основу правительственный законопроект №2179. При этом текст документа появился в парламенте в начале октября.

Ранее Кабинет министров 25 сентября внес в ВР соответствующий проект закона, однако сначала текст документа не был опубликован на сайте парламента.

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