Зеленський підписав закон про протидію відмиванню грошей

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

Закон спрямований на імплементацію відповідної директиви Європейського союзу, а також на впровадження рекомендацій комітету Ради Європи, наданих за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му пленарному засіданні MONEYVAL.

Крім того, законом вносяться зміни в ряд законодавчих актів, зокрема, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, Кодексу про адміністративні правопорушення та ряд законів.

Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №2179 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".За документ проголосували 246 народних депутатів.

1 листопада Рада прийняла за основу урядовий законопроект №2179. При цьому текст документа з'явився в парламенті на початку жовтня.

Раніше Кабінет міністрів 25 вересня вніс до ВР відповідний проект закону, проте спочатку текст документа був опублікований на сайті парламенту.