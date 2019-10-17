Зеленский подписал закон о перечне запрещенных к приватизации объектов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, подписал закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Таким образом, отменен соответствующий закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Документом также вносятся изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества" в части определения критериев объектов, не подлежащих приватизации, в частности, устанавливается, что объекты права госсобственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада Украины 2 октября приняла во втором чтении законопроект №1054-1, за документ проголосовали 250 нардепов.

Напомним, 13 сентября Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №1054-1. За закон проголосовали 253 нардепа.

Добавим, Зеленский 23 сентября подписал законопроект №1037 "О внесении изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества". Проектом отменяется статья 9 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", поскольку она противоречит Конституции Украины, в частности статьям 85 и 89 КУ, согласно которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной рады Украины не относится.