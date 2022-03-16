UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал закон о легализации криптовалютных активов

Фото: Криптовалютные активы теперь "в законе" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах. Теперь этот рынок будет регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальным банком Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Официальный веб-портал парламента Украины.

Глава государства вернул закон с собственной подписью в Верховную Раду. С началом работы документа в Украине произойдут следующие изменения:

  • легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
  • банки будут открывать счета для криптокомпаний;
  • украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
  • государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.


Кроме того, Нацкомиссия по ценным бумагам будет теперь формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов, определять порядок оборота виртуальных активов, выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов и осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.

В Министерстве цифровой трансформации подписание закона назвали "важным шагом к детенизации криптосектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине".

"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал свыше 54 миллионов долларов США в криптоактивах", – добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в персональном Telegram.

Напомним, что Соединенные Штаты вместе с союзниками создали международную группу по розыску активов российской элиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийкриптоиндустрияВерховная радаМинистерство цифровой трансформации