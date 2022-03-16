Зеленский подписал закон о легализации криптовалютных активов

Глава государства вернул закон с собственной подписью в Верховную Раду. С началом работы документа в Украине произойдут следующие изменения:

легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

банки будут открывать счета для криптокомпаний;

украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;

государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.



Кроме того, Нацкомиссия по ценным бумагам будет теперь формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов, определять порядок оборота виртуальных активов, выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов и осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.

В Министерстве цифровой трансформации подписание закона назвали "важным шагом к детенизации криптосектора и запуску легального рынка виртуальных активов в Украине".

"С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал свыше 54 миллионов долларов США в криптоактивах", – добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в персональном Telegram.