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Зеленський підписав закон про легалізацію криптовалютних активів

Фото: Криптовалютні активи тепер "в законі" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи. Тепер цей ринок регулюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту України.

Глава держави повернув закон із власним підписом до Верховної Ради. З початком роботи документу в Україні відбудуться такі зміни:

  • легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
  • банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
  • українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;
  • держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Окрім того, Нацкомісія з цінних паперів відтепер формуватиме та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів, визначатиме порядок обороту віртуальних активів, видаватиме дозволи постачальникам послуг віртуальних активів та здійснюватиме нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

У Міністерстві цифрової трансформації підписання закону назвали "важливим кроком до детінізації криптосектору та запуску легального ринку віртуальних активів в Україні".

"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах", – додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у персональному Telegram.

Нагадаємо, що Сполучені Штати разом із союзниками створили міжнародну групу з розшуку активів російської еліти.

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