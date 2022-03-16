Зеленський підписав закон про легалізацію криптовалютних активів

Глава держави повернув закон із власним підписом до Верховної Ради. З початком роботи документу в Україні відбудуться такі зміни:

легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах;

держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Окрім того, Нацкомісія з цінних паперів відтепер формуватиме та реалізовувати політику у сфері віртуальних активів, визначатиме порядок обороту віртуальних активів, видаватиме дозволи постачальникам послуг віртуальних активів та здійснюватиме нагляд та фінансовий моніторинг у цій сфері.

У Міністерстві цифрової трансформації підписання закону назвали "важливим кроком до детінізації криптосектору та запуску легального ринку віртуальних активів в Україні".

"З початком війни криптоактиви стали потужним інструментом для залучення додаткового фінансування на підтримку Збройних сил України. За понад три тижні війни Криптофонд України зібрав понад 54 мільйони доларів США у криптоактивах", – додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у персональному Telegram.