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Санкции против России: США и союзники запустили группу для ареста активов

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Вашингтон, Среда 16 марта 2022 17:22
Санкции против России: США и союзники запустили группу для ареста активов Фото: Минфин США (flickr com)
Автор: Сергей Новиков

США и их союзники из-за войны России против Украины дали старт работе международной целевой группы, которая будет работать над поиском и арестом активов российских элит и олигархов. А также над их уголовным преследованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Сообщается, что сегодня прошли переговоры в рамках создания этой международной рабочей группы. В нее войдут представители Минфинов, Минюстов и Министерств внутренних дел следующие стран:

  • США
  • Австралия
  • Канада
  • Германия
  • Япония
  • Великобритания
  • Франция
  • Другие страны Евросоюза

Целевая группа будет использовать все полномочия для сбора и обмена информацией с целью введения санкций, заморозки активов, конфискации имущества и уголовного преследования российских олигархов и представителей элит.

Минфин США отмечает, что эта работа уже принесла плоды, поскольку за последние три недели был арестован ряд судов российских физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. Стоимость арестованных яхт оценивается в сотни миллионов долларов.

"Мы уже работаем с международными партнерами над замораживанием и конфискацией имущества, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями по всему миру. Мы будем продолжать работу, чтобы принять все необходимые меры против тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать несправедливую войну против Украины", - отметил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Напомним, сегодня стало известно, что Италия арестовала комплекс зданий на Сардинии, который частично принадлежит российскому олигарху Петру Авену.

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