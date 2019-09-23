Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Владимир Зеленский одобрил законопроект об импичменте главы государства. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете "Голос Украины".

Напомним, ранее закон подписал спикер ВР Дмитрий Разумков и передал его на подпись президенту.

Так, Рада отказалась отменить закон президента Владимира Зеленского об импичменте главы государства. Нардепы отклонили проект постановления об отмене решения ВР от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) №1012-П. За постановление проголосовал 101 нардеп при 226 минимально необходимых. ВР таким образом разблокировала подписание закона для спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Как писало РБК-Украина, 10 сентября парламент в первом чтении одобрил законопроект об импичменте президента за основу и в целом: сначала парламентарии приняли документ за основу 337 ​​голосами, но Разумков предложил голосовать закон в целом. При этом оппозиционные парламентарии заявили о грубом нарушении регламента ВР и потребовали не ставить документ на голосование.

Но спикер Рады вынес на голосование принятие законопроекта Зеленского в целом. Его принятие поддержали 245 депутатов ВР, из которых 244 - нардепы от фракции "Слуга народа".

Стоит отметить, 29 августа законопроект президента был опубликован на сайте парламента. Он был определен Зеленским как неотложный.