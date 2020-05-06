Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастр. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Документ также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Кроме того, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Напомним, 13 апреля Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект Кабмина №2370, за него проголосовали 302 парламентария. Принятие документа произошло без обсуждения.

Как писало РБК-Украина, парламент в начале декабря 2019 года одобрил за основу в первом чтении законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры. За него проголосовали 322 парламентария.

Так, в начале ноября прошлого года правительство Алексея Гончарука внесло в Верховную раду данный проект закона.