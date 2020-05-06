Зеленський підписав закон про доступ українців до кадастрів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних - геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації.

Документ також відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами-монополістами.

Крім того, він вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект Кабміну №2370, за нього проголосували 302 парламентарії. Ухвалення документа відбулося без обговорення.

Як писало РБК-Україна, парламент на початку грудня 2019 року схвалив за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ у кадастри. За нього проголосували 322 парламентарії.

Так, на початку листопада минулого року уряд Олексія Гончарука вніс до Верховної ради даний проект закону.