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Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам

Новости » Политика     06.05.2020 - 13:40
Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом предусматривается, что все пространственные данные являются открытыми и бесплатными

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных - Геокадастр. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации.

Документ также открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данных и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Кроме того, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Напомним, 13 апреля Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект Кабмина №2370, за него проголосовали 302 парламентария. Принятие документа произошло без обсуждения.

Как писало РБК-Украина, парламент в начале декабря 2019 года одобрил за основу в первом чтении законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры. За него проголосовали 322 парламентария.

Так, в начале ноября прошлого года правительство Алексея Гончарука внесло в Верховную раду данный проект закона.

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